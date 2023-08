Stando a quanto riportato da Sky Sport, viste le difficoltà per arrivare a Marcos Leonardo e con l’operazione Duvan Zapata che non arriva ad un lieti fine, il gm della Roma sta vagliando altri profili. L’ultimo accostato ai giallorossi è Ekitike, giovane attaccante classe 2002 del Psg, ai margini della rosa e con il piede di partenza. I rapporti ottimi tra i due club potrebbero favorire l’operazione, aggiungendo allo scacchiere dello Special One un’alternativa a Belotti.