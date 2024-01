Corriere della Sera (M. Toscani) – Classe 2005, è il nuovo gioiello sfornato dalla Juventus Next Gen, sistema che è servito a lanciare Soulé, Barrenechea e Yildiz.

Elemento di grande stazza (195cm per 84kg) e abile con la palla fra i piedi, visto che è cresciuto calcisticamente in Spagna. In questo senso dovrebbe aiutare la fase di costruzione della Roma. In serie A ha giocato solamente 13 minuti, nel finale di Milan-Juve 0-1 del 22 ottobre scorso. Le scelte di Mourinho, però, sono limitate: con N’Dicka partito per la Coppa d’Africa, restano solo Mancini e Llorente, con Cristante come alternativa. Come lo utilizzerà Mourinho?