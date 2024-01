Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’addio anticipato di Tiago Pinto e i continui richiami da parte di José Mourinho a un rinnovo di contratto che non arriva e che probabilmente, a questo punto, non arriverà, hanno dato il via alle speculazioni su come sarà la Roma del futuro. Da riempire ci sono molte caselle a livello dirigenziale, ma anche per quanto riguarda i calciatori. Il futuro di molti è legato ai risultati sportivi e, prima di decidere, i Friedkin vogliono avere le idee più chiare su cosa succederà il prossimo anno: una qualificazione in Champions League aprirebbe degli scenari.

La sera del 14, insomma, i giallorossi si potrebbero trovare in zona Champions League e in semifinale di Coppa Italia o lontanissimi dal quarto posto ed eliminati dalla coppa, per mano dei biancocelesti. La forbice tra il Paradiso e l’Inferno è ampia e, purtroppo per la Roma, il ciclo terribile arriva in un momento di enorme difficoltà per José Mourinho.