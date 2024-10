Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni in merito all’ottava giornata di Serie A. Terza ammonizione per i giallorossi Bryan Cristante e Niccoló Pisilli.

Inoltre “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava las Verona Lata eo Roma deezia inao, in Virlazione ela dorma- tiva di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b)e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

legaseriea.it

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]