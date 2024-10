Archiviata la sconfitta con l’Inter per la Roma è già tempo di voltare pagina. Giovedì all’Olimpico arriva la Dinamo Kiev per la terza giornata di Europa League. Per Juric e i suoi uomini è vietato sbagliare, soprattutto al netto di un solo punto guadagnato nelle prime due gare contro Athletic Bilbao ed Elfsborg. Domani alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di rito di Juric affiancato da un giocatore, mentre alle 11.20 ci sarà la rifinitura.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]