Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’undicesimo turno di Serie A. Nel match contro il Verona è arrivata la seconda sanzione per Kone e la prima per Mile Svilar, con 5 mila euro di multa al club capitolino “per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuco”. Arriva un turno di squalifica al collaboratore di Juric, Michele Salzarulo, che come si legge nel comunicato: “per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale“.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]