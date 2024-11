Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rodrigo De Paul ha parlato delle convocazioni del ct Scaloni, in vista dei prossimi impegni dell’Argentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Sì, sì, ho visto le convocazioni mentre stavo arrivando. Dico sempre la stessa cosa: Paulo è un grandissimo giocatore e ci aiuta molto quando è con noi. Ma le decisioni spettano al mister, e noi le accettiamo. Chi non è convocato, lavora per la prossima volta, per continuare a far parte del gruppo. L’importante è che lui sia sempre parte del gruppo e sicuramente lavorerà ancora di più per venire con noi. Lo aspetto”.

Foto: [Michael Campanella] via: [Getty Images]