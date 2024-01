La Lega Serie A tramite un comunicato ufficiale ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, prese in merito all’ultima giornata di Serie A. In casa Roma Leandro Paredes entra nuovamente in diffida. Il club giallorosso ha anche ricevuto un’ammenda pari a 12 mila euro per “avere suoi sostenitori, al 30esimo del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore”.