L’obiettivo dei giallorossi è portare un nuovo difensore centrale a Mourinho. La ricerca del centrale ha messo tutte le altre trattative in stand by, compresa quella per Marcos Leonardo. L’attaccante è stato vicinissimo a raggiungere la capitale durante l’estate, ma il tutto è saltato all’ultimo momento rimandato il suo arrivo a gennaio. Come riportato dall’Ansa però, nelle ultime ore si sta muovendo seriamente il Benfica, con un’offerta da 15 milioni più altri 5 di bonus.