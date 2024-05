Il Giudice Sportivo ha rese note le decisioni in merito al 36esimo turno di Serie A. La Roma è stata multata di 5000 euro per il lancio di un petardo e un fumogeno durante la sfida con l’Atalanta. Come si legge nella nota: “per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Sesta ammonizione per N’Dicka.