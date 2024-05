Oggi a Trigoria si è svolata una giornata scolastica particolare. Presso il Liceo Scientifico Sportivo AS Roma, che si trova all’interno del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”, si è tenuta infatti una lezione di storia giallorossa e ha partecipato anche il centrocampista Edoardo Bove. L’evento, organizzato in partnership con l’Istituto Paritario “Giovanni Paolo II” di Ostia, e ha coinvolto circa settanta studenti calciatori e calciatrici delle giovanili del Club.

Come riportato sul sito ufficiale della Roma, la mattinata si è aperta con la prima lezione dal titolo “Da Romolo e Remo ai nostri giorni. La grandezza di Roma e la sua eredità”, tenuta dal Prof. Stefano Perletta. Il secondo intervento, invece, è stato curato dalla Prof.ssa Daria Proietti, la quale ha aprlato del “L’AS Roma ambasciatrice del Campidoglio romano”. L’ultima lezione, “Noi siamo la Roma! Storia di una grande squadra”, a cura del Prof. Alessandro Boetani, ha riguardato la storia del Club e lo stretto legame tra la Roma e il suo popolo.

Infine ha parlato anche Bove, ex alunno proprio di questo liceo: “Mi sono molto emozionato nel rivedere qui i miei professori di qualche anno fa”. “Riguardando con voi le immagini dei nostri trionfi e dei festeggiamenti dei nostri tifosi, ho ripensato a quando, solo arrivando in prima squadra, ho percepito l’effetto che noi giocatori facciamo sulle persone. Noi non giochiamo in un club normale, perché rappresentiamo una città e tutte le persone che lavorano all’interno della Roma. Per questo, vorrei cogliere l’occasione per ricordarvi che quando avete addosso questo stemma, ogni comportamento, ogni cosa che dite e che fate ha influenza su altre persone. Avete dunque una grande responsabilità e dovete ricordarlo sempre”.