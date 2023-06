Corriere dello Sport (L. Scalia) – Il primo scudetto del vivaio della Roma arriva dai piccoli dell’Under 13 Pro che ieri si sono laureati campioni d’Italia vincendo il quadrangolare con con Albinoleffe, Hellas Verona e Spal sul neutro di Tirrenia. Contorto il format dell’ultimo atto che prevedeva partite 7 contro 7 e 9 contro 9.

Contento l’allenatore Valerio D’Ardrea per il primo scudetto della Roma nella categoria Under 13 Pro: “I ragazzi mi hanno regalato un anno denso di emozioni ni e durante tutta la stagione ho visto una crescita continua dei miei giocatori. Questo successo lo dedico alla Roma e a chi ci ha permesso di essere a Tirrenia”.

In odore di scudetto c’è pure l’Under 14 Regionale che sabato ha staccato il pass per finalissima. Non sarà una partita qualsiasi. Il titolo, infatti, se lo contenderanno in un derby Roma e Lazio. Ieri è stata una giornata importante per l‘Under 16 di Gianluca Falsini che nei quarti di finale ha fatto fuori l’Inter: anche il ritorno è stato a senso unico (4-1 il finale) grazie alla tripletta di Arduini, una mezz’ala del 2007 con il fiuto del gol. Adesso c’è la semifinale.

Positiva la domenica anche per l’Under 17 di Marco Ciaralli che si è imposta di misura nell’andata dei quarti nella tana dell’Atalanta: la rete decisiva l’ha realizzata Nardozi a un minuto dalla fine, correggendo in porta il tiro parato al centrocampista croato Levak, l’unico acquisto invernale del settore giovanile che ha come idolo Foden. A riposo l’Under 18 di Tugberk Tanrivermis che si sta preparando per la semifinale dell’11 giugno contro la Spal.