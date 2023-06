Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si infrange contro la Juventus il sogno della Roma Femminile di conquistare il triplete. La formazione giallorossa, ieri pomeriggio a Salerno, ha perso per 1-o la finale di Coppa Italia contro le bianconere, a segno in pieno recupero con Bonansea. Grande delusione in casa romanista, ma anche la soddisfazione per una stagione che può definirsi storica grazie alla conquista dello scudetto, della Supercoppa e al cammino in Champions League, in cui la Roma è arrivata fino ai quarti. “Il calcio è così – le parole del tecnico Spugna – quando hai 3-4 occasioni e non le realizzi, può succedere che alla prima concessa vieni castigato. Sono molto orgoglioso delle ragazze e della prestazione, rimane il percorso di questa stagione che rimarrà nella storia della Roma”. Anche il prossimo anno sarà un testa a testa con la Juventus. “La sfida continua, siamo due squadre che hanno alzato tanto l’asticella nel panorama nazionale, ma vogliamo farlo anche in Europa”.