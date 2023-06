Poche presenze, ma un’annata fondamentale per il futuro. Mile Svilar nell’ultima partita del campionato è sceso in campo da titolare. Dopo la vittoria (2-1) in rimonta contro lo Spezia, il portiere serbo ha pubblicato un post su Instagram. Il portiere giallorosso ha ringraziato i tifosi romanisti per la vicinanza. Queste le parole del classe 1999: “Un finale di stagione emozionante e difficile, ma grazie al vostro sostegno tutto è stato più facile.

Abbiamo finito la stagione con una vittoria meritata. A presto, Forza Roma Sempre“.