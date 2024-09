Corriere dello Sport (E. Gerboni) – Allarme per Junior Messias in casa Genoa, per l’attaccante di Alberto Gilardino ieri una serie di esami dopo il problema accusato nell’ultima partita persa in casa col Verona. Per il giocatore, ex Milan, un responso non particolarmente positivo perché è stato evidenziato un risentimento muscolare. L’entità non sarebbe molto grave. L’idea è quella di valutare con grande attenzione il suo utilizzo nella partita con la Roma.

È un Grifone che approfitterà di questo stop del campionato anche per recuperare dall’infortunio il centrocampista Miretti, appena prelevato dalla Juve. C’è la necessità di voltare pagina per il Genoa dopo l’incidente di percorso col Verona.