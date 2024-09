Corriere dello Sport – Kevin Danso è stato escluso dalle convocazioni di settembre del ct Ralf Rangnick, vista la necessità di accurati approfondimenti clinici. Dopo il mancato trasferimento alla Roma. Danso, come si ricorderà, era stato acquistato per 25 milioni dal Lens ma pol aveva fatto registrare un’anomalia durante le visite mediche. Una volta saputo del problema il Lens, la società che aveva venduto il cartellino alla Roma, ha diramato un duro comunicato intimando al giocatore di rientrare in Francia. Il Lens sta valutando una causa alla Roma ma gli ultimi sviluppi potrebbero “salvare” i Friedkin dal contenzioso.