Corriere della Sera Roma (G.P) – Pellegrini più si che no, Renato Sanches out. E È questo il borsino degli infortunati giallorossi in vista della trasferta di domani sera a Torino. Per il match contro la formazione granata, infatti, Mourinho dovrebbe avere di nuovo a disposizione il capitano, che ieri si è allenato con il gruppo al rientro da Chisinau, ma dovrà rinunciare al portoghese, uscito dopo 28 minuti.