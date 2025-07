Prosegue, con un occhio anche ai giocatori in entrata, il lavoro di Massara per regalare a Gasperini una rosa funzionale ai suoi schemi. Torna in voga, tra i partenti, il nome di Celik, cercato da diversi club in giro per l’Europa. Come riporta sui propri profili il giornalista Ekrem Konur, sul terzino destro ci sarebbe l’interessamento da parte di Ajax, Fulham e Besiktas.

Il giocatore ex Lille ha il contratto in scadenza nel 2026 e la Roma, al momento, non ha intavolato alcuna trattativa per un prolungamento: Gasperini lo valuterà in ritiro e solo a quel punto Zeki – che si giocherà le proprie carte per restare a Trigoria e convincere il nuovo allenatore – saprà se il nuovo corso punterà anche su di lui.