Svelata la prima maglia della Roma. Come riporta il sito footyheadlines.com, ecco le prime immagini del kit home con cui i giallorossi scenderanno in campo la prossima stagione. Il lancio ufficiale è previsto nelle prossime settimane ma ecco alcune foto che la mostrano in anteprima. Il design è molto semplice: il colore sarà interamente di un rosso scuro mentre i dettagli saranno arancioni. La maglietta richiama lo stile di quella indossata nella stagione 1992/1993, ovvero la prima indossata da un allora 16enne Francesco Totti. Come sponsor quest’anno non ci sarà Riyadh Season ma solamente il logo dell’Adidas.