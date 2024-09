Karsdorp: “Alla Roma c’erano poche prospettive per me. Il PSV mi ha riservato un’accoglienza calorosa”

Rick Karsdorp, terzino del PSV, ha parlato ai microfoni di ed.nl a proposito della sua nuova avventura e del passato nella Roma. Queste le sue parole:

“È successo tutto molto velocemente. Qui al PSV ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa ed era quello che cercavo dopo tanto tempo alla Roma. In quel club c’erano poche prospettive per me ed è per questo che è stato bello iniziare una nuova avventura. In Italia ho seguito da vicino l’Eredivisie ed è impressionante quello che il PSV ha fatto l’anno scorso”.

Hai un tatuaggio dedicato al Feyenoord e i tifosi hanno criticato il tuo trasferimento al PSV…

A volte sento o leggo che sono un disertore. Spero che la gente mi giudichi come calciatore e non perché ho dei tatuaggi o perché parlo. Se fossi tornato al Feyenoord la gente avrebbe potuto lamentarsi per altri motivi. Auguro il meglio al club, ho passato momenti meravigliosi lì. Ma ora sono al PSV e voglio continuare a giocare a calcio.

Hai ricevuto altre offerte oltre a quella del PSV?

Sarei potuto andare in Turchia, ma il PSV è una bellissima opportunità per me.

La tua condizione fisica?

La scorsa stagione ho giocato 28 partite, quindi la gente non deve preoccuparsi che io sia indietro di condizione. Ho una gran voglia di tornare a giocare ma devo essere paziente.

In Champions League affronterai la Juventus…

Non mi spaventa. È sicuramente una partita molto importante ma ho già affrontato i bianconeri molte volte.