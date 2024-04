Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Scendono in campo i “pezzi grossi” in casa Roma. Dopo il turnover di Udine, domani sera Daniele De Rossi manderà in campo la formazione titolare, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, a eccezione dello squalificato Cristante che sarà sostituito molto probabilmente da Bove.

Dentro quindi Smalling, Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e capitan Pellegrini, che oggi parlerà in conferenza stampa (alle 13) al fianco dell’allenatore. La vicenda Ndicka ha fatto passare in secondo piano quello che si è visto in campo a Udine, una presta-zione che sicuramente non ha lasciato soddisfatto De Rossi.