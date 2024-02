Al termine della vittoria della Fiorentina per 5-1 contro il Frosinone, Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le parole del Gallo, andato in gol al 16′:

Non poteva esserci esordio migliore in casa.

“Sapevo di avere ancora qualcosa da dare al calcio. Era un periodo dove giocavo poco e con poca continuità ma dentro di me c’era la consapevolezza e la voglia di dimostrare il mio valore. Oggi l’ho dimostrato, soprattutto a me stesso”.

