Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, è tornato a parlare della Roma e in particolare di Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn nel post partita del match perso contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Che effetto le farà ritrovare De Rossi, ma in panchina?

Io chiamo allenatori in campo i punti di riferimento veloci di pensiero, lui lo è sempre stato, è un ottimo comunicatore, sta facendo un ottimo lavoro all’interno di una squadra dove si vede che si è creata un’atmosfera un po’ unica tra lui e i calciatori. In questo è molto bravo, lo sapeva fare anche da capitano. Poi per me giocare contro la Roma sarà sempre speciale.