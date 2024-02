La Fiorentina si rialza dopo la sconfitta rimediata a Lecce venerdì scorso e serve un 5-1 al Frosinone. Ad aprire le marcature è il nuovo arrivato Belotti, concludono poi l’opera Ikoné, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak, mentre per i gialloblù è andato in rete da punizione Mazzitelli. Ha rimediato un ammozione nella gara odierna il difensore dei ciociari Simone Romagnoli, che essendo già in diffida salterà la sfida contro la Roma.