Il Messaggero – Impennata al botteghino. Raggiunta quota 38mila spettatori per il derby nei quarti di Coppa Italia di mercoledì alle 18. L’orario pomeridiano nel giorno lavorativo non consentirà il solito afflusso di pubblico, l’obiettivo minimo è però superare almeno le 50mila unità. Nessun particolare allarme per l’ordine da parte dell’Osservatorio.