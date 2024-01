Corriere della Sera (G. Piacentini) – Vincere per rimanere agganciate al treno Champions. È l’obiettivo comune di Roma e Atalanta, che si affrontano stasera all’Olimpico. Per i giallorossi è il primo di tre appuntamenti (mercoledì il derby di Coppa Italia contro la Lazio e domenica la trasferta a San Siro col Milan) che diranno molto sugli obiettivi di una stagione che dovrebbe poi chiudersi con il divorzio da Mourinho.

“Mi sono chiesto – le parole dello Special One – perché i Friedkin non mi abbiano proposto il rinnovo del contratto, e non ho delle risposte chiare”. Problemi in difesa per il portoghese, assenti Smalling (“Il suo infortunio mi ha rovinato la stagione”) e Ndicka, partito per la Coppa d’Africa (come Aouar). Per lo stesso motivo Gasperini non potrà contare su Lookman, in avanti dovrebbe toccare a Scamacca, ex (è cresciuto nel vivaio giallorosso) che in estate è stato a un passo dal ritorno a casa. Tra i nerazzurri prima chiamata per Hien, appena arrivato dal Verona. Nella Roma in panchina Huijsen, difensore in prestito dalla Juventus.