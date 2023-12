Non basta la vittoria casalinga alla Roma per 2-0 contro lo Sheriff, firmata Lukaku e Belotti. Lo Slavia Praga travolge in casa il Servette con un netto 4-0. Le reti dei cechi tutte nella prima metà di gara, con Doudera, Schranz e la doppietta di Chytil. Prima posizione con 15 punti e giallorossi, fermi a quota 13, costretti a giocare i sedicesimi contro gli “squali” della Champions League.