Dopo la vittorie per 3-0 con lo Sheriff, Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante della Roma, autore del 2-0:

Un bel gol vivo cambia proprio lo sguardo a voi attaccanti?

“Sì il gol per noi attaccanti è proprio tutto, viviamo e siamo chiamati per quello”.

Un bilancio sul girone?

“Sicuramente anche noi volevamo vincere questo girone e per demerito nostro non ci siamo riusciti perché non abbiamo fatto bene in alcune partite. Però non è un dramma perché anche l’anno scorso abbiamo fatto i playoff e anche quest’anno saremo pronti”.

Quest’anno vi sentite più da quarto posto?

“Io ho la percezione che è una squadra che sta crescendo e che migliora sotto il punto di vista fisico, mentale e del gioco giorno per giorno in allenamento. L’obiettivo è sempre lo stesso portare a casa i tre punti ogni giornata. Avremo delle sfide importante dalla prossima domenica in avanti e ci sarà bisogno di tutti”.

Quanto è più difficile giocare senza Dybala?

“Ma le caratteristiche di Paulo le conosciamo tutti, è quel giocatore che può inventarti la giocata da un momento all’altro per il suo tocco quasi unico. Sicuramente quando non c’è lui è diversa la situazione e devi cambiare un po’ il modo di giocare, se ci fossero due Dybala sarebbe più semplice”.