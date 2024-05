Sono state rese note, dalla UEFA, le designazioni ufficiali per il ritorno della semifinale di Europa League, tra il Bayer Leverkusen e la Roma. Il direttore di gara sarà Danny Makkelie. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, IV uomo invece, sarà Serdar Gözübüyük. In sala Var Rob Dieperink coadiuvato dall’Avar, che sarà Pol van Boekel.

L’olandese ha arbitrato tre volte i giallorossi. La prima volta in Europa League contro il Villareal, dove i giallorossi vinsero 4-0 in Spagna. La seconda volta nel 2018 in Champions contro il Barcellona, in Catalogna. Dove i giallorossi uscirono sconfitti per 4-1 dal Camp Nou, per poi rimontare 6 giorni dopo all’Olimpico. La terza e ultima volta nel 2019 contro il Porto, andata degli ottavi di Champions, gara vinta dai giallorossi 2-1 con doppietta di Zaniolo. Mentre i tedeschi hanno incontrato il fischietto orange due volte con altrettante vittorie.