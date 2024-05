Nella serata di ieri, presso l’Hotel Radisson Blu GHR di Roma, si è tenuto il Gran Galà del Calcio Adicosp, appuntamento organizzato dall’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Italiani. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i protagonisti della stagione calcistica 2022/23. Tra questi anche due calciatori della Roma: Stephan El Shaarawy per il miglior gol e Tommaso Baldanzi come miglior giovane (con la maglia dell’Empoli). I giallorossi hanno anche rilasciato alcune dichiarazioni:

”Sono felice di ricevere questo premio per un gol importante che ci ha dato una grande vittoria. Volevo ringraziare tutta l’organizzazione Adicosp per il suo impegno”, così ha ringraziato El Shaarawy. Poi Baldanzi: ‘Volevo ringraziarvi tanto, volevo ringraziare l’Empoli, volevo ringraziare la Roma per l’opportunità che mi ha dato e mi sta dando e volevo ringraziare l’organizzazione per questo premio che mi fa molto piacere ricevere”.