Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’ultima volta che Stephan El Shaarawy aveva gioca to titolare sulla fascia destra risale ad addirittura cinque anni fa. Non una partita qualunque, ma una che lega passato, presente e chissà, magari anche il futuro. Era un Roma-Parma terminato 2-1. L’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa.

Un intreccio del destino visto che cinque anni dopo è stato proprio “Capitan Futuro”, ora per tutti “Mister Presente”, a riportarlo sulla fascia destra e a dargli un ruolo che Stephan ha ricoperto alla perfezione. Il delitto perfetto, perché il suo cambio fascia ha totalmente sballato i piani del Milan di Pioli, mandando la squadra rossonera in tilt per una buona parte del primo tempo.