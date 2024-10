Il tecnico dell’Elfsborg, nonché ex calciatore di Ivan Juric, Hiljemark, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Che partita si aspetta?

”Naturalmente, è una partita fantastica. Una delle grandi squadre d’Europa che viene a farci visita, e siamo felici di poter testare e vedere quanto bene ci difendiamo. È una squadra con molti calciatori di grande talento e, da tre o quattro partite, hanno anche un nuovo allenatore, quindi la struttura è cambiata un po’. Credo che abbiamo un’idea abbastanza chiara di come si presenteranno. Ho avuto Ivan con me a Genova per tre anni, quindi non vediamo l’ora di affrontarli. Sarà molto divertente”.

Su Juric.

“È un allenatore di calcio molto capace. Ha un’idea chiara, una struttura ben definita e un pensiero preciso su come vuole far giocare la squadra. Come ho detto, abbiamo trascorso insieme alcuni anni e abbiamo vissuto sia momenti positivi che negativi, quindi credo che sarà un felice incontro quando ci rivedremo”.

Come hai detto, hai avuto un periodo folle con 11 allenatori in due anni, tra cui uno che hai avuto due volte. Cosa hai imparato da quel periodo e cosa ha significato per te?

“Per fortuna ricordo molto. È stata sicuramente un periodo speciale come giocatore, ma è stato anche istruttivo come allenatore, ora che ci penso”.

Hai qualche vantaggio nell’averlo avuto? Pensi che lui giochi in modo simile?

“Sì, ci sono idee e pensieri che ovviamente si sono affinati e sicuramente migliorati nel tempo. Inoltre, è ovvio che ciò dipenda anche dai giocatori che hai, ma l’idea e la struttura di base sono molto simili”.

Oskar, hai detto prima che ti sei ovviamente ispirato a allenatori precedenti. Quanto ti ha ispirato Ivan?

“Ho certamente portato con me molto da lì. Quando trascorri tanti anni con un allenatore, è ovvio che prendi con te le cose positive che noti. Così ho fatto anche con Ivan. Ci sono alcune cose che possono differire nella nostra filosofia, ma, come ho detto, sarà molto divertente”.

Avete avuto qualche contatto per la partita?

“No, no”.

Avete avuto contatti da quando avete smesso di collaborare?

“No”.

Come vedi la sfida di non giocare con Holmén in difesa?

“Beh, ovviamente questo influisce un po’ sulle idee e sui pensieri, e sulle strutture di giocop che differiranno. Sebastian rispetto agli altri tipi di giocatori che abbiamo è ovviamente un po’ diverso, come succede con tutti gli i calciatori, quindi ci saranno cose che si adatteranno di conseguenza. Inoltre, è ovviamente triste per Sebastian non poter vivere una partita del genere, prima di tutto, ma è così. Ci impegneremo a fare tutto il possibile per creare grandi problemi e vincere la partita contro la Roma qui in casa, a prescindere”.

Cosa avete imparato dall’esperienza europea contro l’AZ Alkmaar?

“Che a questo livello anche i piccoli errori individuali costano cari. Un passaggio sbagliato o una decisione errata possono fare la differenza, più che nel campionato nazionale. Ma il calcio è meraviglioso proprio per questo: è sempre 11 contro 11. Credo che possiamo sorprendere chiunque se avremo una buona giornata, come spero avverrà domani sera”.

Hai detto che sono cambiati un po’ da quando Juric è arrivato. Giocano uomo contro uomo, un gioco intenso e fisico. Quali sfide vedi nel dover affrontare una squadra del genere, a cui forse non siete così abituati in Allsvenskan?

“Ovviamente sarà un buon test per i giocatori, ma anche per noi. Ci sarà probabilmente meno tempo con la palla e più situazioni da gestire. Nel gioco offensivo e difensivo dovremo essere presenti, soprattutto sui parametri fisici, che saranno una parte importante di tutto questo. Sarà interessante”.

Come stavi accennando, nella partita ci sono stati alcuni errori individuali e così via. Come si possono eliminare gli errori individuali?

“Per me sono solo insegnamenti. A volte succedono cose nel calcio, ma sono persone. Tutti fanno errori, io faccio errori, voi fate errori, quindi fa parte del gioco e del lavoro stesso. Poi, magari, diventa un po’ più evidente a quel livello, quando le conseguenze sono molto, molto più severe. Un rinvio o un cross o qualsiasi cosa, come abbiamo visto in quelle partite, potrebbero non essere puniti allo stesso modo in altre situazioni, considerando che le persone potrebbero leggere la situazione in modo un po’ diverso e così via. Quindi non è qualcosa che puoi semplicemente risolvere con un gesto, ma devi imparare. Devi essere concentrato in ogni secondo della partita”.

Considerando che si tratta di una delle partite più importanti per molti di questi giovani, la preparazione è stata diversa?

“No, esattamente come al solito, né più né meno tempo. Per me, come dice Johan, è una questione individuale. Molti dei più giovani avranno sicuramente sognato di arrivare a quel livello, e alcuni dei più grandi hanno già vissuto quel livello in passato. Quindi si tratta di riuscire a visualizzare e prepararsi sia mentalmente che fisicamente per poter scendere in campo e essere consapevoli che potresti avere qualche secondo in meno qui e là, e che alcune cose andranno un po’ più veloci. Ma è un insegnamento che devi imparare molto, molto in fretta se vuoi sopravvivere nel mondo del calcio professionistico. Quindi non credo che abbiamo fatto nulla di diverso rispetto a quello che facciamo di solito. Come ho detto, è stato un onore e un piacere vedere la squadra esibirsi come ha fatto dalla prima partita a giugno. Cerco di fare del mio meglio per aiutare, e poi il calcio è sempre un gioco di giocatori. Sono loro a dover esprimersi in campo, e noi possiamo fare tutto il possibile per prepararli e aiutarli, ma in quel momento ci sono alcune azioni e alcune decisioni che devono essere prese a livello individuale, e devono essere al massimo livello se vogliono essere pericolosi. E spero che abbiamo preparato la squadra nel migliore dei modi, e da ora in poi spero che si godano la partita fino al fischio finale.

Hai affrontato la Roma il giorno dell’addio di Totti. Che sensazioni hai avuto?

“ È ovviamente una bella esperienza. Sfortunatamente, non è stata altrettanto fortunata per noi in termini di risultato, ma ovviamente era uno dei grandi che si ritirava, quindi c’era un grande afflusso di persone allo stadio. Forse non così tanto per me personalmente, ma è stato bello vivere e vedere un’icona così importante salutare. È stato divertente. Ora spero che non ci sia la stessa carica emotiva domani per i tifosi della Roma, ma forse qualcosa di più grande per tutti noi che abbiamo un cuore Elfsborg”.

Tutti disponibili tranne gli infortunati?

“Sì”.

La formazione?

“Vediamo domani”.