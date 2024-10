La Roma è in partenza per la Svezia, dove raggiungerà Göteborg in volo, per poi arrivare a Boras, in vista della sfida di domani alle 21:00 con l’Elfsborg. Il club giallorosso, tramite il proprio account X, ha condiviso il video della partenza della squadra di Juric.

