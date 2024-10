Il difensore Johan Larsson, ha parlato in conferenza stampa, durante la vigilia di Elfsborg-Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Come si fa per non essere troppo modesti e non troppo presuntuosi?

“È fondamentalmente una questione individuale. Credo che sia una questione di esperienza. Ma penso che abbiamo avuto un incontro su come affrontare questa partita e un allenamento in cui abbiamo esaminato molto chiaramente cosa dobbiamo fare. Credo che sia la cosa più importante in questo tipo di partite: mantenere la fiducia nelle proprie abilità e nelle proprie qualità e non pensare troppo a chi si trova dall’altra parte. Ovviamente dobbiamo rispettare che dall’altra parte c’è una squadra molto forte, ma non ci presenteremo come dei turisti in casa nostra e non daremo loro nulla. Credo che sia la cosa più importante: sentire che, come Oskar ha detto, è 11 contro 11 e una palla rotonda. Certo, è un passo avanti rispetto al livello della Allsvenskan, non possiamo nasconderlo. Ma rispetto senza temere nulla”.

Come classifichi questa partita nella tua carriera calcistica?

“Beh, è sicuramente tra le prime. Come partita singola, ho giocato contro il Napoli e ho avuto qualche presenza con la nazionale qui e là, quindi è chiaro che è tra le prime. Giocare questo tipo di partita con l’Elfsborg è molto semplice, è una grande partita, e spero che possiamo affrontarla nel modo giusto, in modo da creare anche un bel ricordo”.