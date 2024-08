Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La pioggia ha risparmiato la Roma nella prima sessione di allenamento al St. George’s Park. Diciassette gradi di temperatura, campi in erba perfetti, e tanto lavoro con il pallone per i giallorossi sotto la guida di De Rossi per continuare la preparazione tattica all’inizio della stagione.

La squadra si è divertita nella sessione di ieri pomeriggio, ha lavorato con attenzione cercando di assorbire tutte le disposizioni del tecnico che prima della seduta ha analizzato cosa non è andato al meglio nella sfida contro l’Olympiakos di sabato pomeriggio allo stadio di Rieti. Per citare come esempio: uno dei focus è stato fatto sui troppi retropassaggi al portiere, o una velocità di trasmissione del pallone non sempre ottimale.

La squadra ha potuto beneficiare delle splendide attrezzature del centro federale inglese e dell’hotel che li ospiterà fino a sabato e che è situato all’interno del St. George’s Park. Oggi doppia seduta di allenamento per preparare la sfida di domani pomeriggio alle 17 (orario italiano) contro il Barnsley.

Curiosità alimentare. Cosa mangiano i giocatori nei ritiri? Con la squadra è partito anche lo chef di Trigoria che propone agli atleti i pasti “di casa”, bilanciati e semplici. La Roma si è portata l’olio d’oliva, il parmigiano, la pasta e il sugo di pomodoro. Colazione, pranzo e cena sono a buffet e offrono carboidrati, proteine e grassi prevalentemente vegetali e meno animali. Nei pasti principali c’è una scelta prevalentemente tra carne, pesce e legumi. Poi gli snack, nel corso della giornata, rigorosamente sani.