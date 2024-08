Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il protagonista di queste giornate a tinte giallorosse è senz’altro Matias Soulé, sempre più coinvolto nel gruppo e nelle idee tattiche di De Rossi. A Rieti contro l’Olympiakos ha mostrato sprazzi della sua qualità con giocate di puro istinto e fantasia e quel talento che ha acceso il tecnico giallorosso spingendola a insistere per il suo arrivo. Il feeling con Dybala, pur non avendoci mai giocato è già di quelli importanti: la sintonia dovuta alla qualità degli interpreti e un feeling anche fuori dal campo. I tifosi poi, si sono subito innamorati di quel ragazzo arrivato dalla Juventus. Osservandolo, studiando i suoi movimenti in campo e i colpi in fase offensiva. Insomma, Soulé è già diventato protagonista della nuova Roma di De Rossi.