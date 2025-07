La Roma continua a spingere per Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras, individuato come rinforzo ideale per la mediana di Gasperini. La trattativa, però, si fa sempre più intricata, con la concorrenza che si fa sentire e rischia di rovinare i piani del club giallorosso.

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Felipe Lemos, nelle ultime ore il Porto avrebbe formulato un’offerta da 30 milioni di euro a titolo definitivo, senza bonus, andando incontro alle richieste economiche del Palmeiras. La Roma, invece, avrebbe presentato una nuova proposta da 27 milioni più 3 di bonus, cercando di convincere il club paulista con una formula mista.

Il problema, ora, non è solo la distanza economica: il Porto avrebbe già avviato contatti con l’entourage del giocatore, che gradirebbe un possibile trasferimento in Portogallo. La Roma resta in corsa, ma dovrà alzare la posta o contare sulla volontà di Rios per evitare un sorpasso in extremis.