Si chiude dopo appena sei mesi l’esperienza di Pierluigi Gollini con la maglia della Roma. Il portiere classe 1995, arrivato a gennaio per ricoprire il ruolo di vice Svilar, non ha mai esordito in giallorosso e si prepara ora a rilanciarsi.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per il prestito secco alla Cremonese, dove Gollini diventerà il nuovo numero uno a disposizione di Nicola. Una scelta dettata dalla volontà del giocatore di trovare continuità, dopo una seconda parte di stagione passata completamente in ombra.

Nel frattempo, la Roma continua a lavorare sul mercato in entrata: il nome caldo resta quello di Richard Rios, centrocampista del Palmeiras, per il quale Massara è al lavoro per chiudere il prima possibile.