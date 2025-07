In casa Roma si lavora intensamente sul campo, ma anche fuori le dinamiche societarie iniziano a prendere una forma ben definita. In questa fase di costruzione e rodaggio, è fondamentale il rapporto tra allenatore e dirigenza. E proprio su questo fronte arrivano segnali positivi per il futuro del club.

Come riportato dai canali social dell’Osteria Pirò, rinomato locale di pesce nei pressi di Piazza Navona, Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri si sono concessi una cena all’insegna del buon cibo e della complicità. Il tecnico e il Senior Advisor giallorosso, colui che ha fortemente voluto Gasperini sulla panchina romanista, stanno costruendo un rapporto solido anche lontano dai riflettori di Trigoria. Un’intesa sempre più stretta, che sarà determinante per affrontare insieme le scelte di mercato e le strategie future della Roma. La foto dei due, sorridenti e rilassati, testimonia la sintonia crescente tra due figure centrali del nuovo corso giallorosso.