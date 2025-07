L’affare tra Roma e Richard Ríos continua a tenere banco nelle ultime ore di mercato. Il centrocampista colombiano del Palmeiras è diventato uno degli obiettivi prioritari del club giallorosso, che ha intensificato i contatti per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto emerge dalla distinta ufficiale della gara, Ríos partirà titolare stanotte nella sfida di campionato contro il Mirassol, valida per il Brasileirão. Una scelta che, a prima vista, potrebbe far pensare a una trattativa rallentata, ma in realtà, secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, potrebbe rappresentare la sua ultima apparizione con la maglia del Palmeiras.

La Roma, infatti, ha presentato un’offerta da 27 milioni più 3 di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta dei brasiliani, che stanno valutando il rilancio giallorosso. Una decisione è attesa a breve, mentre nella Capitale cresce l’attesa per quello che potrebbe essere uno dei rinforzi chiave del nuovo centrocampo targato Gasperini.