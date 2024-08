Bruttissime notizie in casa dell’Atalanta. Nel corso dell’amichevole di ieri contro il Parma Gianluca Scamacca ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro. Come riportato da Angelo Mangiante Sky Sport, il centravanti ha subito la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del collaterale e sarà operato stamattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. I tempi di recuperi non sono ancora stati definiti, ma si teme che la stagione per lui sia già terminata.

