Il Tempo (L. Pes) – Un mese per riprendersi la Roma. Paulo Dybala di nuovo in campo per una sfida con se stesso e con i colori giallorossi. Sette partite per dimostrare di poter essere ancora decisivo. Oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di pausa concessi da Juric, l’argentino tornerà ad allenarsi col gruppo dopo lo stop del 26 settembre col Bilbao. Da quella sostituzione, di fatto, non è più tornato. Assente contro il Venezia la domenica successiva, ha rivisto il campo per una ventina di minuti in Svezia contro l‘Elfsborg (dove era apparso abbastanza impacciato nei movimenti) per poi fermarsi in allenamento alla vigilia della gara contro il Monza, l’ultima prima della sosta. Colpa del flessore sinistro che da un mese a questa parte ha tormentato l’attaccante.

Ma ora, per la Joya, è tempo di provare a risorgere. L’estate lo ha riconsegnato ai tifosi come un beniamino da difendere e al quale aggrapparsi, ma dopo un rendimento poco incisivo (appena una rete su rigore nei 355 minuti in campo) sono arrivate le prime critiche. Senza di lui la squadra fa più fatica a segnare e lo stesso Dovbyk sembra più isolato. L’argentino offre garanzie diverse in termini di qualità e imprevedibilità rispetto al connazionale argentino Soulé, per questo Juric contro l’Inter si affiderà al suo estro. A proposito di argentini, proprio dal Sudamerica rimbalza la notizia di un forte interessamento del Boca Juniors a Paredes. Il nuovo tecnico Gago, ex giallorosso, avrebbe chiamato il centrocampista che non ha mai nascosto la volontà di tornare in patria e nelle ultime settimane sembra scivolato nelle gerarchie in mediana.

Il suo contratto scade a giugno, anche se al 50% delle presenze scatterebbe l’opzione per il terzo anno, ovvero la prossima stagione. Una situazione da monitorare quella legata al numero sedici, anche se qualche voce vorrebbe gli occhi del Boca anche addosso allo stesso Dybala. Oggi, come detto, a Trigoria Juric riprenderà a lavorare in vista dell’Inter senza ancora alcuni nazionali e con El Shaarawy ancora ai box per problemi al polpaccio. La speranza è di riaverlo prima della sfida di domenica. Gara nella quale la Curva Sud ha annunciato una nuova protesta contro la proprietà con i tifosi che entreranno quindici minuti dopo il fischi.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]