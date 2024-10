Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ha segnato contro la Repubblica Ceca regalando un punto che tiene l’Ucraina in gioco per la lotta al primo posto, adesso Artem Dovbyk si concentrerà esclusivamente sulla Roma prima della prossima sosta delle nazionali prevista a metà novembre. Il centravanti ucraino quest’oggi sbarcherà nuovamente nella capitale e non è escluso che nel pomeriggio possa essere al Fulvio Bernardini per un leggero lavoro di scarico.

Da domani poi comincerà ad allenarsi a tutti gli effetti con la squadra per prepararsi per la sfida contro i nerazzurri. Le sue condizioni atletiche sono molto buone, lo stop della vigilia della sfida della nazionale non hanno preoccupato né lui né lo staff giallorosso che lo aspetta per le consuete terapie post partita e poi per l’allenamento vero e proprio. Dovbyk avrà così quattro giorni di lavoro pieno al Fulvio Bernardini insieme a Juric per recuperare le energie e al tempo stesso per spingere sull’acceleratore per prepararsi al delicato impegno contro l’Inter.

Sarà lui senza alcun dubbio il centravanti titolare all’Olimpico, sarà lui a guidare il reparto per cercare di battere il club campione d’Italia. Insieme a lui Dybala, che da oggi comincerà a lavorare gradualmente con il gruppo e Lorenzo Pellegrini che dopo l’espulsione rimediata nel match dell’Italia contro il Belgio è tornato a Trigoria e ha potuto lavorare in maniera ottimale insieme ai suoi compagni di squadra.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]