Corriere dello Sport – La Roma si è radunata a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Juric. Naturalmente mancavano 115 nazionali impegnati in giro per il mondo. Ma è stata l’occasione per capire a che punto fosse il recupero di Paulo Dybala, che ha accusato un risentimento muscolare nell’allenamento di vigilia di Monza-Roma e non è stato convocato. Dybala è contrariato perché era stato chiamato anche da Scaloni nell’Argentina ed è stato costretto a saltare la trasferta americana. Ad ogni modo Juric non ha potuto ancora allenarlo. L’idea del medici è tenerlo fermo o quasi per qualche giorno per poterlo schierare contro l’Inter.

L’altra novità potrebbe essere Enzo Le Fée che ha ormai superato l’infortunio al ginocchio. Juric stima molto questo tipo di centrocampista potrebbe dargli una chance. Se non contro l’inter, il giovedì successivo contro la Dinamo Kiev.