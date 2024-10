La Roma annuncia la nascita della propria squadra ufficiale di calcio a 5, la “ASD Roma 1927 Futsal”. Con un comunicato sul proprio portale la società giallorossa ha spiegato come accoglierà nella propria famiglia l’Olimpus Roma, club d’élite del futsal nella Capitale, concedendo il proprio marchio e i propri colori. La prima partita casalinga è in programma per venerdì 18 ottobre alle ore 19. Questo il comunicato completo:

“Anche l’AS Roma ha ora la sua squadra ufficiale di calcio a 5, accogliendo nella propria famiglia l‘Olimpus Roma, club d’élite del futsal nella Capitale e in Italia.

Dalla serie A alla Scuola calcio a cinque, con tutte le sue categorie, l’Olimpus Roma da venticinque anni dà grande rilievo allo sviluppo dello sport a livelli elevati, alla formazione dei giovani ed alla realizzazione di progetti solidali.

L’AS Roma ha quindi scelto di concedere i propri colori e il proprio marchio a una società modello del calcio a 5, che continuerà a godere di piena autonomia nella gestione amministrativa e sportiva.

Olimpus Roma è diventata quindi ASD Roma 1927 Futsal, società che ha la qualifica di “squadra di calcio a 5 dell’AS Roma” per tutte le competizioni ufficiali di categoria.

L’impegno del Club giallorosso nel mondo del futsal rappresenta ancora una volta un atto innovativo, essendo quello dell’AS Roma l’unico marchio di Serie A presente nella massima serie di calcio a 5.

La storia dell’Olimpus Roma ha avuto origine il 9 settembre 1999 quando il team, fondato da Andrea Verde con il vicepresidente Renato Serafini al suo fianco, ha partecipato al suo primo campionato provinciale di serie D. L’ascesa del club nel corso degli anni è culminata nel 2021, con la storica promozione in Serie A conquistata dalla squadra guidata dal coach Daniele D’Orto.

Nella stagione 2023/24, l’Olimpus Roma ha disputato la Supercoppa Italiana, è stata finalista di Coppa Italia e ha vinto, con cinque turni d’anticipo, la regular season. A questi risultati si aggiungono quelli dell’Under 19 nazionale che, sempre nella passata stagione, ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia.

La storica casa dell’ASD Roma 1927 Futsal è il PalaOlgiata situato in via Guido Cantini 4, dove la prima squadra disputerà la partita casalinga d’esordio di regular season venerdì 18 ottobre alle 19:00″.

asroma.com