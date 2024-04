Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Niente riposo per la Roma che già questa mattina tornerà al Fulvio Bernardini per preparare la sfida di sabato contro la Lazio. Chiaro, oggi un lavoro di scarico per chi ha giocato, ma per tutti gli altri invece l’allenamento sarà completo. Massima concentrazione dopo il pari di Lecce per evitare di “steccare” la stracittadina e, quindi, arrivare nel migliore dei modi anche alla sfida del giovedì successivo contro il Milan per l’andata dei quarti di Europa League. E allora, per grande gioia di DDR, ecco il rientro della fantasia. Quindi di Dybala e Pellegrini, i grandi assenti al Via del Mare. Non ci saranno quindi grandi stravolgimenti nella formazione, ma qualche ballottaggio. Il primo riguarda le fasce. A sinistra dovrà essere valutato Spinazzola, rimasto fuori per un problema muscolare e ancora in dubbio per la gara di sabato. L’ultimo dubbio per la formazione riguarda invece il difensore centrale, cioè chi affiancherà Mancini vista l’assenza dell’ivoriano. Llorente è in vantaggio, ma Huijsen cercherà di mettere in difficoltà il tecnico nella sua scelta visto anche l’ingresso positivo in campo contro il Lecce.