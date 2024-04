Lecce-Roma, la moviola della gara: manca un calcio di rigore

In casa Roma, infatti, c’è dell’amaro in bocca per una decisione di campo che fa discutere, soprattutto in relazione ad un mancato intervento del Var che rimane in silenzio. Un errore in compartecipazione tra sala Var e arbitro: secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il contatto in piena area di rigore che coinvolge Zalewski, Blin e Falcone dovrebbe portare ad un calcio di rigore per la Roma. Proviamo a ricostruire la dinamica: al 55′ il polacco controlla di petto un corner profondo e aggira Falcone, che insieme a Blin travolge l’esterno giallorosso. Quest’ultimo non riesce quindi a mettere il mirino sulla porta e si lamenta del contatto subìto: Marcenaro fa segno di proseguire, ma, secondo il quotidiano, si macchia di un errore di valutazione e la sala Var non interviene, ritenendo valida la lettura dal campo dell’arbitro.