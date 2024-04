Lecce-Roma, le pagelle dei quotidiani: Male il centrocampo. L’attacco non incide

Un pareggio tra Roma e Lecce che in fin dei conti, per come si era messa la partita, risulta un risultato positivo per i capitolini. Non una buona prestazione da parte degli uomini di De Rossi, che escono dal Via del Mare con un punto d’oro ma tanta amarezza per la prestazione. Molto male Zalewski e Lukaku, quasi del tutto assenti per tutto il match. Non bene anche il centrocampo. Troppo molle e poco reattivo sulle seconde palle. Da sottolineare ancora una volta la grande prestazione di Svilar che tiene a galla la Roma, ancora una volta con parate fondamentali.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7; Karsdorp 5 (Celik SV), Mancini 6, N’Dicka 5,5, (Huijsen 6,5), Angeliño 6, Cristante 6, Paredes 5,5; Bove 6 (Aouar 5,5), Baldanzi 6 (Dybala SV), Lukaku 5, Zalewski 5, El Shaarawy 6,5. All. De Rossi 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7; Karsdorp 5 (Celik SV), Mancini 5,5, N’Dicka 5, (Huijsen 6,5), Angeliño 6, Cristante 6, Paredes 5,5; Bove 5,5 (Aouar 5,5), Baldanzi 6 (Dybala SV), Lukaku 5,5, Zalewski 5 (El Shaarawy 6,5). All. De Rossi 5,5.

IL TEMPO

Svilar 7; Karsdorp 5,5 (Celik SV), Mancini 5,5, N’Dicka 5, (Huijsen 6), Angeliño 5,5, Cristante 5, Paredes 6; Bove 5 (Aouar 5), Baldanzi 5,5 (Dybala SV), Lukaku 5,5, Zalewski 5 (El Shaarawy 6). All. De Rossi 5.



IL MESSAGGERO

Svilar 7; Karsdorp 5 (Celik SV), Mancini 5,5, N’Dicka 5, (Huijsen 6), Angeliño 6, Cristante 5,5, Paredes 5; Bove 5,5 (Aouar 5,5), Baldanzi 6 (Dybala SV), Lukaku 5,5, Zalewski 5,5 (El Shaarawy 6). All. De Rossi 5,5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7; Karsdorp 5 (Celik SV), Mancini 6, N’Dicka 5, (Huijsen 6), Angeliño 6, Cristante 5,5, Paredes 5; Bove 5,5 (Aouar 4,5), Baldanzi 6 (Dybala SV), Lukaku 5,5, Zalewski 5 (El Shaarawy 7). All. De Rossi 5,5.

LA REPUBBLICA

Svilar 7.5; Karsdorp 5.5 (39′ st Celik sv), N’Dicka 5.5 (1′ st Huijsen 6), Mancini 6, Angeliño 6; Cristante 6, Paredes 6, Bove 5.5 (19′ st Aouar 5); Baldanzi 5 (39′ st Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5.5 (19′ st El Shaarawy 6). All. De Rossi 5.5