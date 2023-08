Paulo Dybala, alla vigilia dell’inizio della nuova stagione, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo “AS”. La Joya è tornato a parlare dell’amara finale di Budapest, del rapporto con Mourinho e i tifosi, e della sua Argentina. Queste le sue parole:

Paulo si riparte

“Sono molto felice. Da anni non viveva una pre-stagione dal suo inizio. Mi farà bene”.

Stiamo vivendo l’estate dell’Arabia Saudita.

“Il calcio è uno sport globale, lo vedono in tutto il mondo e lì hanno il nostro stesso diritto di vedere le grandi figure da vicino. Poi sta a ciascuno prendere questa decisione. A livello competitivo è molto presto, hanno iniziato a firmare giocatori ora, come ha fatto la MLS all’epoca”.

Anche tu hai ricevuto proposte e hai deciso di rimanere a Roma.

“Perché mi sento bene qui. Sono stato trattato in modo unico. Durante le vacanze ho continuato a chiacchierare con Mou ed entrambi non vedevamo l’ora di dare qualcosa di più. Siamo stati vicini a raggiungere un obiettivo importante e siamo rimasti con quel sapore agrodolce. Mi sono sentito molto a mio agio in tutti gli aspetti. Inoltre, alla fine del corso abbiamo una competizione molto importante con la squadra nazionale, fare le cose bene qui mi aiuterà ad essere lì per vincere il trofeo che mi manca con l’Argentina”.

Che ricordo è rimasto della finale con il Siviglia?

“Molto triste. Sono arrivato con il giusto in finale per un colpo, ma per fortuna ho potuto essere lì e aiutare, anche se purtroppo non è stato sufficiente. Penso che ce lo meritassimo, anche se anche il Siviglia ha fatto un percorso molto difficile per arrivarci. I rigori hanno deciso che i campioni fossero loro ed è il momento di congratularsi con loro. Per noi è stato un dolore molto grande”.

Mou ha detto che sei oro e un “ragazzo di un’altra epoca”.

“Che un allenatore che ha avuto figure incredibili pensi che sia un piacere enorme. Dico sempre che è il gruppo che mi fa stare bene e può dare il massimo. Sono grato a lui, al suo staff e ai colleghi”.

Che Roma vedremo quest’anno?

“Cercheremo di migliorare in tutte le competizioni. Vogliamo dare un titolo alle persone, che se lo meritano. Con i rinforzi che sono arrivati e quelli che possono arrivare, abbiamo una squadra molto buona. Cercheremo di essere più aggressivi, più profondi, con un gioco che ci dia più opzioni”.

Ha parlato di rinforzi, e in queste settimane ci sono stati diversi rumors sul tuo amico Morata…

“E io lo chiamavo sempre (ride). Siamo molto amici, è già quasi famiglia, lo conosco da molto tempo. Ovviamente, è un’opzione che non è praticabile, ma mi sarebbe piaciuto averlo qui a Roma con noi. Ci siamo incontrati nel primo anno alla Juve, fin dall’inizio abbiamo avuto una grande amicizia che è cresciuta nel corso degli anni. Con la nascita di Bella, la sua ultima figlia, ci hanno sorpreso dicendo che io e la mia compagna saremmo stati i padrini. È stato bellissimo, siamo rimasti come pazzi e ogni volta che possiamo viaggiamo per visitarli, anche se ora vogliamo vedere la bambina più dei suoi genitori (ride)”.

Un suo amico sì è appena arrivato: Paredes.

“Quando sapevo che poteva venire lo chiamavo ogni giorno, chiedendo notizie e se potevo aiutarlo in qualche modo. Sono diventato molto felice, so che gli piace molto la città e il club. La qualità che ha ci porterà molto”.

Cosa ha imparato dalla Roma vivendola dall’interno?

“La passione e il senso di appartenenza che hanno è molto simile a quello che si vive in Argentina. In Europa, a quelli di noi che vengono da lì, ci sembra tutto più tranquillo, ma qui è diverso. La gente te lo fa sentire fin dal primo giorno, molti mettono il club come la cosa più importante nella vita, davanti anche alle loro famiglie. Lo dimostrano in ogni partita: l’anno scorso abbiamo sempre avuto tutto venduto all’Olimpico. Combattere in ogni partita con loro è stato molto bello. Quando veniva da rivale vedeva l’atmosfera, ma non la viveva come adesso”.

Totti ti elogia sempre e chiese pubblicamente il tuo acquisto. Hai parlato con lui?

“L’ho visto prima di arrivare, alla partita di beneficenza di Eto’o a Milano. Non abbiamo parlato molto, perché c’erano le telecamere, ma gli sono molto grato per le parole che ha speso per me. Qui è un dio, è una leggenda per i tifosi e ha tutta la mia ammirazione”

Come ha vissuto il giorno della sua storica presentazione?

“Non sapevo nulla. Dopo la conferenza, il direttore Tiago mi ha detto che ci sarebbe stata una presentazione, ma immaginavo solo una foto e alcuni video. Non avrei mai immaginato tutto quello. Siamo andati sulla strada per il centro, siamo passati al Colosseo Quadrato e ho iniziato a vedere persone con le bandiere… È stato un momento molto folle. A volte giochi davanti a 70.000 persone e sei tranquillo, lì ero nervoso. Tutte quelle persone erano lì per me, che non avevo mai giocato per loro e venivano da un rivale. Una volta uscito, ho cercato di godermi e di vivere il momento. Veniva da un tempo difficile e questo mi ha dato una gioia molto grande”.

Gli ricordo che è campione del mondo.

“Più passa il tempo, più me ne rendo conto. L’adrenalina dei festeggiamenti non ti dà il tempo di pensare. Ora stai camminando e incontri argentini che ti ringraziano in modo unico. La situazione nel nostro paese non è così facile, aver dato una gioia così grande alla gente è un premio. Ci sono molti momenti che ho dentro, ma uno dei più belli è quando ti mettono la medaglia, stai camminando e nel mezzo c’è la Coppa, con nessun altro. Vederla lì che brilla, poterla toccare, darle un bacio… È l’unico momento in cui vivi da solo con lei. È lì che dici: “Ci siamo riusciti, è nostro”.

Ha vinto due titoli. Gli è rimasta la Copa America.

“Certo. È uno dei miei obiettivi. Abbiamo vinto la Coppa del Mondo, la Finalissima e quando è stata vinta la Copa America non ho potuto esserci. Darò tutto per essere lì e lottare per il trofeo che mi manca”.