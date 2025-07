Roma, aria di nuova stagione: Rensch, Baldanzi e Pisilli già a lavoro a Trigoria

L’attesa per il raduno ufficiale della Roma, in programma il 13 luglio al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, è ormai agli sgoccioli, ma c’è già chi ha deciso di bruciare le tappe. Alcuni giocatori, desiderosi di farsi trovare pronti per l’inizio dell’era Gasperini, hanno anticipato il ritorno dalle vacanze per mettersi subito al lavoro.

Tra i primi ad arrivare a Trigoria ci sono Devyne Rensch, Tommaso Baldanzi e Niccolò Pisilli. I tre si sono presentati con largo anticipo per iniziare ad assimilare il nuovo metodo di lavoro e farsi notare da un tecnico che fa della disciplina e dell’intensità le sue armi migliori.

In particolare, Pisilli è uno dei profili più interessanti per il progetto Gasperini. Centrocampista moderno, dotato di dinamismo, duttilità e personalità, potrebbe trovare spazio e responsabilità importanti già nei prossimi mesi.

Baldanzi, invece, reduce da una stagione con 41 presenze, 2 reti e 2 assist, vuole voltare pagina. I numeri non hanno raccontato tutto del suo impegno, ma ora ha davanti a sé una nuova occasione: convincere l’allenatore e conquistarsi un ruolo da protagonista nel cuore della trequarti.

L’aria che si respira a Trigoria è quella delle grandi opportunità. Chi è tornato prima lo sa: la nuova Roma è appena cominciata, e tutti vogliono farne parte.